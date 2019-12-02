Зеленський допустив, що поговорить з Путіним про газ в Парижі

Президент Зеленський допустив, що в рамках саміту у нормандському форматі в Парижі може обговорити з президентом РФ укладення довгострокового газового транзитного контракту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza.

Зеленський зазначив, що газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на газових переговорах.

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"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий транзитний договір на термін до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не протистоятиме цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проектом. Поки що це твердження не має жодних підстав", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що обговорював з Путіним телефоном питання енергетичної безпеки Європи, і президент РФ "взяв до відома нашу позицію".

Зеленський не виключив, що газове питання буде обговорено на зустрічі в Парижі.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Хоч би якими були побажання обох сторін, вони жодним чином не повинні бути пов'язані з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде обговорено в нормандському форматі", - сказав президент.

Зустріч у нормандському форматі за участі глав України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.

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25 листопада президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Крім іншого, вони обговорили питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – Євросоюз.

28 листопада у Відні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель провів зустріч із міністром енергетики РФ Олександром Новаком, де обговорили підготовку до підписання договору про транзит газу.

Джерела в уряді заявили, що двосторонні переговори з РФ по газу були запропоновані ЄС.

31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ.