У Єврокомісії чекають, що Зеленський і Путін поговорять про газ в Парижі

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який є посередником на тристоронніх газових переговорах Україна-Росія-ЄС, сподівається, що Путін та Зеленський у Парижі обговорять умови транзиту російського газу через Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у коментарі словацькому виданню Pravda.

За його словами, до кінця листопада повинен пройти ще один раунд газових переговорів на міністерському рівні.

"Я вірю, що президенти України та Росії в грудні хоча б оцінять результати, щоб ми могли завершити переговори якомога швидше", - сказав Шефчович.

Він додав, що твердо працює над тим, аби російський газ продовжував надходити у Словаччину територією України у 2020 році. Проте підкреслив, що наразі домовленостей не досягнуто.

9 грудня у Парижі відбудеться саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Джерело у Кремлі допустило, що окрім чотиристоронніх переговорів може відбутися і двостороння зустріч Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.

Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року.

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18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

У НАК "Нафтогаз України" вважають, що найвірогідніше "Газпром" не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.