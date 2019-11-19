У Єврокомісії чекають, що Зеленський і Путін поговорять про газ в Парижі
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який є посередником на тристоронніх газових переговорах Україна-Росія-ЄС, сподівається, що Путін та Зеленський у Парижі обговорять умови транзиту російського газу через Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у коментарі словацькому виданню Pravda.
За його словами, до кінця листопада повинен пройти ще один раунд газових переговорів на міністерському рівні.
"Я вірю, що президенти України та Росії в грудні хоча б оцінять результати, щоб ми могли завершити переговори якомога швидше", - сказав Шефчович.
Він додав, що твердо працює над тим, аби російський газ продовжував надходити у Словаччину територією України у 2020 році. Проте підкреслив, що наразі домовленостей не досягнуто.
9 грудня у Парижі відбудеться саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.
Джерело у Кремлі допустило, що окрім чотиристоронніх переговорів може відбутися і двостороння зустріч Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.
Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
У НАК "Нафтогаз України" вважають, що найвірогідніше "Газпром" не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.