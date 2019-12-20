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У Бельгії 5 в'язнів втекли з тюрми, триває масштабна пошукова операція

П'ятниця, 20 грудня 2019, 09:59

П'ятеро в'язнів в четвер увечері втекли з в'язниці Тюрнхаут в бельгійській провінції Антверпен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standaard.

За попередніми даними, п'ятеро чоловіків зуміли піднятися на одну зі стін тюрми близько 20:00 під час вечірньої прогулянки. Після цього вони сіли в машину, яка чекала їх на вулиці, і зникли.

Втікачі мають різні судимості, зокрема, за насильницькі злочини. Одним з них є Валід Секкакі, молодший брат відомого в Бельгії "короля втікачів" Ашрафа Секкакі. Йому також вдалося втекти з в'язниці Тюрнхаут в 2003 році, а десять років тому він покинув країну, втікши з в'язниці в Брюгге на викраденому вертольоті.

Валід Секкакі чекав на екстрадицію в Марокко з листопада 2017 року в Тюрнхауті. Він є підозрюваним у великому розслідуванні про незаконний продаж наркотиків. Його брат Ашраф Секкакі знаходиться у в'язниці в Марокко.

Бельгійська влада проводить масштабну операцію з пошуку втікачів, задіяні численні наземні патрулі й вертольоти.

Видання Le Soir повідомило сьогодні вранці, що трьох втікачів вдалося затримати, офіційно ця інформація поки не підтверджена.

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