В Бельгии пять заключенных сбежали из тюрьмы, продолжается масштабная поисковая операция

Пятеро заключенных в четверг вечером бежали из тюрьмы Тюрнхаут в бельгийской провинции Антверпен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standaard.

По предварительным данным, пятеро мужчин сумели подняться на одну из стен тюрьмы около 20:00 во время вечерней прогулки. После этого они сели в машину, которая ждала их на улице, и скрылись.

Беглецы имеют различные судимости, в частности, за насильственные преступления. Одним из них является Валид Секкаки, ​​младший брат известного в Бельгии "короля беглецов" Ашрафа Секкаки. Ему также удалось бежать из тюрьмы Тюрнхаут в 2003 году, а десять лет назад он покинул страну, бежав из тюрьмы в Брюгге на угнанном вертолете.

Валид Секкаки ожидал экстрадиции в Марокко с ноября 2017 года в Тюрнхауте. Он является подозреваемым в большом расследовании о незаконной продаже наркотиков. Его брат Ашраф Секкаки находится в тюрьме в Марокко.

Бельгийские власти проводят масштабную операцию по поиску беглецов, задействованы многочисленные наземные патрули и вертолеты.

Издание Le Soir сообщило сегодня утром, что трех беглецов удалось задержать, официально эта информация пока не подтверждена.