У Сенаті США хочуть допиту свідків через нові документи про затримку допомоги Україні

Оприлюднене листування про затримку військової допомоги США Україні підтвердило необхідність допиту свідків у судовому розгляді імпічменту президента Дональда Трампа в Сенаті.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

З листування, отриманого за рішенням суду американською неурядовою організацією Center for Public Integrity, випливає, що перша офіційна вказівка зупинити надання Україні військової допомоги надійшла Пентагону через 90 хвилин після телефонної розмови президентів США й України 25 липня цьогоріч.

"На підставі вказівок, які я отримав на тлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, зокрема Ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій у рамках цього процесу", – йшлося у повідомленні посадовця Служби бюджету та управління Білого дому Майка Даффі від 25 липня.

"Що таке судовий процес без свідків і жодних документів?", - сказав Шумер у неділю під час прес-конференції в Нью-Йорку. "Це фальшивий суд".

Речниця бюджетного відомства Рейчел Семмел назвала це "необдуманою прив'язкою фінансування до телефонного дзвінка" і вказала на попередню зустріч у липні, де було оголошено про затримку.

Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

Очікується, що судовий процес в Сенаті почнеться в січні, для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці. Республіканці виступають проти допиту свідків у Сенаті і хочуть провести голосування якнайшвидше.