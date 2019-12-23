В Сенате США требуют допроса свидетелей из-за новых документов о задержании помощи Украине

Обнародованная переписка о задержке военной помощи США Украине подтвердила необходимость допроса свидетелей в судебном разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Из переписки, полученной по решению суда американской неправительственной организацией Center for Public Integrity, следует, что первое официальное указание остановить предоставление Украине военной помощи поступило Пентагону через 90 минут после телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля этого года.

"На основании указаний, которые я получил на фоне планов администрации пересмотреть помощь Украине, в частности Инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны до получения инструкций в рамках этого процесса", - говорилось в сообщении чиновника Службы бюджета и управления Белого дома Майка Даффи от 25 июля.

"Что такое судебный процесс без свидетелей и никаких документов? - сказал Шумер в воскресенье во время пресс-конференции в Нью-Йорке. - Это фальшивый суд".

Представитель бюджетного ведомства Рейчел Семмеля назвала это "необдуманной привязкой финансирования к телефонному звонку" и указала на предыдущую встречу в июле, где было объявлено о задержке.

Напомним, президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основании обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется в январе, для вынесения обвинительного приговора необходимо голосование в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

Республиканцы выступают против допроса свидетелей в Сенате и хотят провести голосование как можно быстрее.