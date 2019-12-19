Палата представників оголосила Трампу імпічмент через Україну

Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час історичного голосування Палата представників схвалила обидві статті про імпічмент.

За першу статтю, в якій 45-ого президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента, проголосували 230 конгресменів, 197 були проти, один утримався.

Другу статтю, засновану на звинуваченні, що Трамп перешкоджав Конгресу в його розслідуванні, підтримали 229 конгресменів, 198 висловилися проти, один утримався.

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Голосуванню передували понад шість годин дебатів.

"Президенту оголошується імпічмент", - заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі після голосування. Вона назвала це "великим днем для Конституції Сполучених Штатів, сумним для Америки, оскільки безрозсудна діяльність президента змусила нас ввести статті імпічменту".

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акта, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав всю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Очікується, що судовий процес в Сенаті почнеться в січні, для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.