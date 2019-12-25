Грузія бореться з лісовими пожежами

У вівторок, 24 грудня, в Грузії зафіксували 10 активних вогнищ лісових пожеж - у середу вранці боротьба з вогнем триває.

Про це повідомила Служба з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

За даними служби, причиною швидкого поширення пожеж в регіоні Шида Картлі стала суха погода восени і в грудні після спекотного літа.

Читайте також У Греції в квітні судитимуть 11 осіб через смертельну пожежу на поромі 2014 року

"Ситуація у всіх активних вогнищах пожежі повністю контролюється. Загрози поширення вогню на населені пункти немає" - запевнило в заяві відомство.

За його даними, в основному горить підлісок - висохлі чагарники, трава і листя. Частина пожеж вже локалізована.

Всю ніч на середу пожежники боролися з вогнем у районі села Ормоці. Зранку до гасіння пожежі підключився вертоліт прикордонної поліції МВС Грузії, передає "Грузия Online".

Боротьбу зі стихією в цілому ведуть до 200 пожежних, мобілізованих з різних регіонів країни.