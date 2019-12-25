Грузия борется с лесными пожарами

Во вторник, 24 декабря, в Грузии зафиксировали 10 активных очагов лесных пожаров - в среду утром борьба с огнем продолжается.

Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

По данным службы, причиной быстрого распространения пожаров в регионе Шида Картли стала сухая погода осенью и в декабре после жаркого лета.

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"Ситуация во всех активных очагах пожара полностью контролируется. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет" - заверило в заявлении ведомство.

По его данным, в основном горит подлесок - высохшие кустарники, трава и листья. Часть пожаров уже локализован.

Всю ночь на среду пожарные боролись с огнем в районе села Ормоци. Утром к тушению пожара подключился вертолет пограничной полиции МВД Грузии, передает "Грузия Online".

Борьбу со стихией в целом ведут до 200 пожарных, мобилизованных из разных регионов страны.