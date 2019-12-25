Німці вважають Трампа більшою загрозою, ніж Путіна та Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп сприймається в Німеччині як більш серйозна загроза для миру в усьому світі, ніж глава російської держави Владімір Путін чи північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.de, про це свідчить опитування, проведене агентством YouGov на замовлення DPA.

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Трамп також вважається більш небезпечним, ніж політичний і релігійний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї і президент Китаю Сі Цзіньпін.

41% респондентів сказали, що Трамп є найбільшою загрозою для миру в усьому світі серед цих п'яти особистостей. 17% вибрали Кіма, по 8% - Путіна і Хаменеї, 7% - Сі Цзіньпіна.

Опитування YouGov вже показало схожу картину в минулому році. Тоді, однак, порівнювалися тільки Трамп, Кім і Путін. 48% сказали, що президент США був найбільшою загрозою для миру в усьому світі з цієї трійки. 21% вибрав Кіма, 15% - Путіна.