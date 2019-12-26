Україна видала Іспанії "злодія в законі" з громадянством РФ

У вівторок, 24 грудня, Україна екстрадувала до Іспанії "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський", який є громадянином Російської Федерації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер повідомили на офіційному сайті Нацполіції України.

"Батир Бухарський", 48-річний громадянин РФ та уродженець Узбекистану, з 2017 року перебував у міжнародному розшуку за скоєні в Іспанії злочини.

Там його звинуватили в організації схеми з відмивання грошей спільно з іншими учасниками ОЗГ. Зловмисники легалізовували здобуті злочинним шляхом кошти, купуючи нерухомість. За це "злодію в законі" в Іспанії загрожує позбавлення волі строком на 17 років.

У квітні 2019 року "Батир Бухарський" незаконно прибув до України. Правоохоронці з’ясували, де він перебуває, одразу його затримали і проінформували європейських колег. З метою екстрадиції в Іспанію його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

У 1998 році у Москві "Батир Бухарський" був коронований "злодієм у законі" "Дідом Хасаном". Він був довіреною особою ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Япончик".

У вівторок за сприяння Державної прикордонної служби України, Генеральної прокуратури, прокуратури Київської області та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції екстрадували "Батира Бухарського" до Іспанії.