Трамп розглядає кандидатуру нового Держсекретаря США - WP

Президент США Дональд Трамп шукає нового кандидата на пост Держсекретаря на випадок, якщо Майк Помпео таки вирішить балотуватися в Сенат.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Washington Post.

Хоча Помпео офіційно заявляє, що не буде балотуватися на наступних виборах в Сенат, наближені до нього люди кажуть, що він ще не ухвалив остаточне рішення.

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У Помпео є достатньо часу, щоб це зробити: дедлайн подачі заявок спливає у червні. Лідер більшості Сенату Мітч МакКоннелл хоче, аби Помпео зважився вступити у гонку до Сенату в Канзасі, оскільки побоюється, що відомий республіканський політик Кріс Кобач може програти кандидату від демократів.

Помпео також розглядає можливість балотуватися у президенти в 2024 році і виграш сенаторських виборів може стати додатковим козирем для нього.

Найчастіше наступником Помпео називають радника з національної безпеки Роберта О'Брайена. Джерела кажуть, що він подобається Трампу, також про нього позитивно відгукується Помпео.

Ще одним претендентом є міністр фінансів Стівен Мнучін, але у нього можуть виникнути проблеми із затвердженням в Сенаті. Помпео і Мнучін, серед іншого, мають відмінні погляди на зовнішню політику.

Також Трамп цікавився думкою чиновників про посла в Німеччині Річарда Гренелла. Його кандидатура суперечлива і затвердження в Сенаті може бути проблематичним.