США готують візит Помпео в Україну та розглядають кандидатуру нового посла — ЗМІ

Чиновники адміністрації президента Трампа планують вжити заходів для стабілізації відносин США з Україною на тлі розслідування імпічменту, яке сильно зіпсувало зв'язки між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

"Помічники президента Дональда Трампа розглядають можливість призначення нового американського посла до Києва", - пише видання.

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За його даними, посаду посла може обійняти глава німецького фонду Маршалла США, генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон, стверджують декілька джерел, наближених до процесу вибору посла. За даними газети, Трампу подобається кандидатура Дейтона, а сам генерал вже висловлював готовність взятися до нової роботи.

Серед інших претендентів на посаду посла називають в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпа Рікера, якого вже розглядали як можливого кандидата у посли взимку 2018 року.

Чиновники в Києві та Вашингтоні сподіваються, що новий посол допоможе стабілізувати відносини, які залишаються крихкими на тлі розслідування про імпічмент.

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Також зазначається, що Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця, щоб продемонструвати підтримку Вашингтона. Чиновник адміністрації Трампа підтвердив, що поїздка Помпео до України стане першою для нього на посту глави дипломатії США.

Нагадаємо, обставини відкликання попереднього посла США в Україні Марі Йованович перебувають в центрі розслідування демократів про імпічмент Дональда Трампа.