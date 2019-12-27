На мапі Польщі з’являться чотири нові міста

Чотири нові міста з’являться на карті Польщі з 1 січня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Cтатус міста через півтора століття повертає собі Червінськ-над-Віслою у Мазовецькому воєводстві, а також Лютутув і Пйонтек у Лодзинському воєводстві і Клімонтув у Свентокшиському воєводстві.

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Усі чотири населені пункти втратили статус міста внаслідок царських репресій за допомогу січневим повстанцям. 1863 року на землях колишньої Речі Посполитої шляхетське повстання було придушене.

Газета нагадує, що для отримання прав міста населений пункт повинен мати містобудівний план, принаймні 2 тисячі жителів, більшість яких має заробляти на життя несільськогосподарськими видами діяльності.

Після цьогорічних змін кількість міст у Польщі збільшиться до 944.