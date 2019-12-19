У багатьох містах Польщі відбулися протести на захист судів

У багатьох містах Польщі 18 грудня відбулися протести: демонстранти, які зібралися перед будівлями судів, а у Варшаві – перед Сеймом, виступили проти урядового проєкту змін до судових законів щодо дисциплінування суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький раніше заявив, що його кабінет аналізує положення про заборону суддям брати участь у політичній діяльності чи виступати проти уряду. Цей крок стане посиленням протиріччя щодо того, чи порушує партія влади Польщі "Право і справедливість" (PiS) цінності ЄС, політизуючи суди.

Будь-який суддя, що ставить під сумнів законність суддів, призначених Національною судовою радою, що обирається парламентом на чолі з PiS, може бути оштрафований і в деяких випадках звільнений, йдеться у проєкті закону.

Дві тисячі людей прийшли під будівлю Сейму у Варшаві. На їхньому банері було написано гасло: "Судді, ми з вами". Багато учасників тримали два прапори: польський та європейський.

За даними джерел PAP, в демонстрації на головній площі Кракова взяли участь близько 2,5 тис. людей.



Серед них були судді, прокурори, адвокати, мешканці міста та студенти. Вони скандували, серед іншого, "Три влади, не одна", "Ганьба".



Демонстрація у Познані мала високу явку, зібравши кілька тисяч противників змін у судовій владі.

#Poznan „Dziękujemy wam wszystkim za wsparcie. Dziękujemy tym, którzy razem z nami walczą o niezależne sądy. Zaciągnęliśmy u was dług” - mówi w imieniu @JudgesSsp sędzia Monika Frąckowiak. @RMF24pl pic.twitter.com/IkTmjiyqCH — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) December 18, 2019

На захист судів перед Люблінським районним судом виступило понад 1000 людей. Приблизно стільки ж зібралося перед Щецинським окружним судом. Протести відбувалися не лише в мегаполісах, але і в менших містах.

Суддівська громада говорить про спробу обмежити незалежність служителів Феміди.

"Все є (у проєкті. - Ред.): заборона на використання суддями свободи слова, встановлення механізму нагляду та різке скорочення їхнього права мати профілі в соціальних мережах, розробка низки дисциплінарних правопорушень, які були вкладені в найбільш розмиті з можливих слів", - сказала перша голова Верховного суду Малгожата Герсдорф.