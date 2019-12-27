В Північній Македонії викрили групу контрабандистів героїну і кокаїну

Влада Північної Македонії повідомила про арешт 12 осіб, що входили до мережі контрабандистів героїну і кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Операція проводилася спільно з Австрією та Сербією. У п'ятницю поліція заявила, що злочинна група базувалася в Північній Македонії, але рейди і арешти відбувалися в усіх трьох країнах протягом декількох тижнів.

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Поліція заявила, що було вилучено 17 кілограмів героїну та 5 кілограмів кокаїну загальною оціночною ринковою вартістю 1 мільйон євро.

В ході операцій було заарештовано одинадцять громадян Північної Македонії, в тому числі дві жінки, і одного громадянина Албанії.

Раніше цього року Європейський союз високо оцінив недавній прогрес Північної Македонії в ліквідації контрабанди наркотиків і інших організованих злочинних груп.

Країна є кандидатом на вступ до Європейського союзу з 2005 року.