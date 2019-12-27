Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія: газотранспортний оператор України може працювати за законами ЄС

Посол США розказав, як можна вирішити проблему кордону на Донбасі

Двоє українців постраждали в авіакатастрофі в Казахстані - МЗС

На мапі Польщі з’являться чотири нові міста






В Північній Македонії викрили групу контрабандистів героїну і кокаїну

П'ятниця, 27 грудня 2019, 13:40

Влада Північної Македонії повідомила про арешт 12 осіб, що входили до мережі контрабандистів героїну і кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Операція проводилася спільно з Австрією та Сербією. У п'ятницю поліція заявила, що злочинна група базувалася в Північній Македонії, але рейди і арешти відбувалися в усіх трьох країнах протягом декількох тижнів. 

Читайте також
У Британії вилучили рекордну партію героїну вартістю 4 млн

Поліція заявила, що було вилучено 17 кілограмів героїну та 5 кілограмів кокаїну загальною оціночною ринковою вартістю 1 мільйон євро.

В ході операцій було заарештовано одинадцять громадян Північної Македонії, в тому числі дві жінки, і одного громадянина Албанії.

Раніше цього року Європейський союз високо оцінив недавній прогрес Північної Македонії в ліквідації контрабанди наркотиків і інших організованих злочинних груп. 

Країна є кандидатом на вступ до Європейського союзу з 2005 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північна Македонія
powered by lun.ua