В Северной Македонии разоблачили группу контрабандистов героина и кокаина

Власти Северной Македонии сообщили об аресте 12 человек, входивших в сеть контрабандистов героина и кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Операция проводилась совместно с Австрией и Сербией. В пятницу полиция заявила, что преступная группа базировалась в Северной Македонии, но рейды и аресты происходили во всех трех странах в течение нескольких недель.

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Полиция заявила, что было изъято 17 килограммов героина и 5 килограммов кокаина общей оценочной рыночной стоимостью 1 млн евро.

В ходе операций были арестованы одиннадцать граждан Северной Македонии, в том числе две женщины, и один гражданин Албании.

Ранее в этом году Европейский союз высоко оценил недавний прогресс Северной Македонии в ликвидации контрабанды наркотиков и других организованных преступных групп.

Страна является кандидатом на вступление в Европейский союз с 2005 года.