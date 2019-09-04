У Британії вилучили рекордну партію героїну вартістю $144 млн

У Великій Британії вилучили найбільшу в історії країни партію героїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів ($144 млн).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) повідомило, що наркотики вагою майже 1,3 тонни виявили на судні MV Gibraltar після того, як судно пришвартувалося в порту Фелікстоу 30 серпня на шляху в бельгійський Антверпен.

Наркотики були заховані в контейнері серед коробок з рушниками і халатами. Поліцейським знадобилося майже шість годин, щоб дістати всі наркотики з контейнера.

Речовина знаходилася в пакетах, позначених як протеїновий порошок. Після того як наркотики були вилучені, співробітники повернули контейнер на судно, яке продовжило рух в Антверпен.

За контейнером стежили голландські і бельгійські поліцейські, вантаж був доставлений на вантажівці на склад в Роттердамі, Нідерланди. Після прибуття співробітники поліції заарештували чотирьох осіб, які розвантажували контейнер.

Місяць тому британська поліція вилучила в Фелікстоу 398 кг героїну.