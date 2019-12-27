Додон предложил дату президентских выборов в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон предложил провести президентские выборы 8 ноября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Выступая в эфире на телеканале N4 Додон сообщил, что "президентские выборы пройдут прямым голосованием в октябре-ноябре следующего года", и предложил провести их 8 ноября.

Читайте также Молдова перед выборами президента получит кредит от России

В Центризбиркоме заявили, что предложенная дата соответствует срокам, предусмотренным законом.

Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, следующие выборы президента можно провести "не ранее чем 31 октября", но не позднее, чем через 60 дней с момента окончания мандата президента.

Окончательную дату выборов должен будет утвердить парламент.

Напомним, Додон победил лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду во втором туре президентских выборов 13 ноября 2016 года, а 23 декабря 2016 года он официально вступил в должность.