Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії

Президент Молдови Ігор Додон за підсумками зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним заявив, що Москва на прохання Кишинева надасть кредит в $300 млн "на інфраструктурні проєкти".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Принципове рішення прийнято. У січні умови будуть узгоджені на рівні представників міністерств фінансів Кишинева та Москви, тому на початку сесії парламенту у лютому ця угода буде ратифікована", - сказав Ігор Додон.

Голова держави заявив, що гроші будуть отримані на умовах, аналогічних кредитам, раніше взятим у західних партнерів.

"Запевняю: умови не гірші, ніж ті, що підписані з нашими партнерами на Заході, будь то Румунія чи Європейський банк реконструкції та розвитку чи Європейський інвестиційний банк", - сказав президент Республіки Молдова.

Нагадаємо, нещодавно до Москви літав також новий прем'єр Молдови Іон Кіку. Кіку після візиту заявив про можливість "паузи" у співпраці з Міжнародним валютним фондом. За день до цього він сказав, що Кишинів веде переговори з Росією про кредит на суму $500 мільйонів.

Нагадаємо, вибори президента Молдови заплановані на листопад 2020 року.

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