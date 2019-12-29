Путін і Меркель після обміну полоненими в ОРДЛО поговорили про транзит газу і "Північний потік-2"

Президент РФ Владімір Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у неділю провели телефонну розмову – першу після обміну полоненими на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу російського президента.

Зазначається, що під час розмови була "дана позитивна оцінка сьогоднішньому обміну в Донецькій області утримуваних осіб за схемою "всіх встановлених на всіх встановлених".

Також Меркель і Путні обговорили питання співпраці в газовій сфері.

"Підтверджено налаштованість на подальшу підтримку проекту "Північний потік-2". Відзначено прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року" - йдеться у повідомленні.

Окрім того, лідери обговорили ситуацію в Сирії.

Як відомо, сьогодні, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" в Донецькій області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб.

Франція і Німеччина привітали звільнення українських полонених.