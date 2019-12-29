Путин и Меркель после обмена пленными в ОРДЛО обсудили транзит газа, "Северный поток-2"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье провели телефонный разговор – первый после обмена пленными на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу российского президента.

Отмечается, что во время разговора была "дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

Также Меркель и Путин обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

"Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Сирии.

Как известно, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных.