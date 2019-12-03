Пристайко розповів експертам НАТО, як поєднати боротьбу з Путіним та із тероризмом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає що Росія є державою, яка здійснює терористичну діяльність на офіційному рівні.

Про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить на передодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи дискусію, яка точиться в Альянсі з ініціативи президента Франції, про визначення Альянсом свого головного противника (Росію чи тероризм), Пристайко заявив, що боротьба із РФ є частиною боротьби з тероризмом.

"Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм – це дії для досягнення політичної мети через залякування. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше?", - пояснив він.

Глава МЗС України уточнив що дії РФ на окупованій частині України, зі спробами вплинути на українську владу, є прикладом такого впливу.

"Це тероризм, але тероризм на державному рівні", - пояснив він.

На думку Пристайка, НАТО має унікальну можливість впливу на РФ. "Те, що здатний робити Альянс – це єдина мова, яку розуміє Путін", - заявив міністр.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.