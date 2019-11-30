Україна не ігноруватиме зустріч НАТО в Лондоні - поїде міністр Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, попри попереднє рішення МЗС цього не робити.

Як повідомляє "Європейська правда", участь Пристайка передбачена у програмі заходу.

Як відомо, це рішення було ухвалено після суспільної критики на адресу української влади через відсутність представників України серед учасників конференції.

Частина програми конференції

Цю критику спричинила стаття "Європейської правди": "Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО"

За деякий час організатори оновили програму. У ній з'явився український міністр, він має взяти участь у панелі за назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії й Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в уряді запевнили "Європейську правду", що їхати до Лондона не планують, хоч МЗС має запрошення від організаторів.

"Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі у тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event (йдеться про конференцію NATO Engages), на який було надіслано запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", – пояснили у МЗС. "На полях саміту, за сталою традицією, відбудеться міжнародна конференція, але у рамках самого саміту не буде офіційного засідання за участі української делегації. Країни-партнери, у тому числі Україна, до участі у цьому заході (зустрічі лідерів НАТО) не запрошені", – заявляв віцепрем’єр Дмитро Кулеба.