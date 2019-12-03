Топ-дипломат США: немає доказів втручання України у вибори в США 2016 року

Заступник держсекретаря США Девід Гейл підтвердив, що не існує доказів втручання України у вибори президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Чи є втручання Кремля у наші вибори 2016 року брехнею?" - запитав сенатор-демократ Роберт Менендез у Гейла під час слухань у вівторок в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату.

Заступник держсекретаря США відповів однозначно: "Ні".

"Чи відомі вам хоч якісь докази, що Україна втручалася у вибори 2016 року в США?" - запитав парламентар.

"Ні, не відомі", - сказав Гейл.

Раніше колишня чиновниця Білого дому Фіона Гілл на слуханнях в Конгресі в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа заявила, що подібні заяви щодо України "створюють і поширюють" російські спецслужби.

Гейл також погодився, що ця риторика є одним із наративів російських спецслужб.

Президент США Дональд Трамп раніше висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.