Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл подтвердил, что не существует доказательств вмешательства Украины в выборы президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Является ли вмешательство Кремля в наши выборы 2016 года ложью?" - спросил сенатор-демократ Роберт Менендез у Гейла во время слушаний во вторник в Комитете по международным отношениям Сената.

Заместитель госсекретаря США ответил однозначно: "Нет".

"Известны ли вам хоть какие-то доказательства, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США?" - спросил парламентарий.

"Нет, не известны", - сказал Гейл.

Ранее бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что подобные заявления в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы.

Гейл также согласился, что эта риторика является одним из нарративов российских спецслужб.

Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.