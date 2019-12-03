Топ-дипломат США: нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США 2016 года
Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл подтвердил, что не существует доказательств вмешательства Украины в выборы президента США.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Является ли вмешательство Кремля в наши выборы 2016 года ложью?" - спросил сенатор-демократ Роберт Менендез у Гейла во время слушаний во вторник в Комитете по международным отношениям Сената.
Заместитель госсекретаря США ответил однозначно: "Нет".
"Известны ли вам хоть какие-то доказательства, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США?" - спросил парламентарий.
"Нет, не известны", - сказал Гейл.
Ранее бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что подобные заявления в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы.
Гейл также согласился, что эта риторика является одним из нарративов российских спецслужб.
Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.