Президент США Дональд Трамп висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп заявив про причетність України до цієї змови в ефірі телеканалу Fox News.

"Вони (Національний комітет Демократичної партії США, - ред.) віддали сервер компанії Crowdstrike, якою володіє дуже багатий українець. І я все ще хочу побачити цей сервер. ФБР так і не отримало цей сервер. Чому вони віддали його українській компанії?", - сказав Трамп.

Remember, "Crowdstrike" is the conspiracy theory that Ukraine and the DNC framed Russia. Here's President Trump again pushing this claim, supported by Republicans: that Russia is innocent, didn't interfere in the 2016 election. Who did it? Ukraine and the DNC. pic.twitter.com/mmSjgKTQJq