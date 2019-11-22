Трамп підтримав теорію змови, що Україна, а не РФ втручалася в американські вибори

Президент США Дональд Трамп висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп заявив про причетність України до цієї змови в ефірі телеканалу Fox News.

"Вони (Національний комітет Демократичної партії США, - ред.) віддали сервер компанії Crowdstrike, якою володіє дуже багатий українець. І я все ще хочу побачити цей сервер. ФБР так і не отримало цей сервер. Чому вони віддали його українській компанії?", - сказав Трамп.

Remember, "Crowdstrike" is the conspiracy theory that Ukraine and the DNC framed Russia. Here's President Trump again pushing this claim, supported by Republicans: that Russia is innocent, didn't interfere in the 2016 election. Who did it? Ukraine and the DNC. pic.twitter.com/mmSjgKTQJq — Josh Marshall (@joshtpm) November 22, 2019

Ведучий перепитав президента США, чи впевнений він в тому, що сервер дійсно віддали цій компанії.

"Це те що є, це те, про що я говорив у телефонній розмові (із Володимиром Зеленським, - ред.). тому що ми шукаємо корупцію, величезну корупцію. Чому ми повинні давати сотні мільйонів доларів країнам з такою корупцією", - відповів Трамп.

Минулого тижня під час відкритих слухань у справі про імпічмент головний республіканець в Комітеті з розвідки Палати представників Девін Нуньєс побічно послався на цю теорію на захист Трампа, заявивши, що "ознаки українського втручання у вибори" турбували президента.

Під час липневої розмови із Зеленським Трамп коротко згадав про CrowdStrike. "Я хотів би з'ясувати, що сталося з усією цією ситуацією з Україною, з CrowdStrike. Я думаю, у вас є один з ваших багатих людей. Сервер, кажуть, він є в Україні", - йдеться в стенограмі їхньої телефонної розмови.

У червні 2016 року компанія CrowdStrike визначила, що російські агенти проникли в мережу комітету демократів і вкрали електронні листи, які згодом були опубліковані WikiLeaks. Висновки були підтверджені слідчими ФБР.

Грунтуючись на цих висновках, спеціальний радник Роберт Мюллер звинуватив 12 співробітників російської військової розвідки, а потім прийшов до висновку, що їх операція була спрямована на підтримку кандидатури Трампа.

Мюллер дав свідчення перед Конгресом США за день до телефонного дзвінка Трампа із Зеленським. У розмові Трамп згадав "некомпетентний виступ" Мюллера і сказав: "Вони кажуть, що це почалося з України".

Необгрунтовані теорії змови про ймовірний український зв'язок зі зломом DNC почали поширюватися у російських ЗМІ та соцмережах майже відразу після оприлюднення викрадених документів.

Згідно з однією з версій теорії змови, CrowdStrike належить багатому українцю. Насправді, співзасновник компанії Дмитро Альперович - громадянин США, який народився в Росії, та іммігрував в дитинстві з сім'єю і закінчив Технологічний інститут Джорджії.