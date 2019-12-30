Кіпр: суд визнав британку винною у брехні щодо групового зґвалтування

Кіпрський суд в понеділок визнав британку винною в брехні про те, що вона була зґвалтована ізраїльськими підлітками шість місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У справі, за якою пильно стежили правозахисні групи, окружний суд міста Паралімні постановив, що жінка, якій на той час було 19 років, збрехала про сексуальне насильство з боку 12 ізраїльських підлітків. Вирок буде винесений 7 січня.

Жінка була заарештована після того, як поліція заявила, що вона відкликала звинувачення в тому, що підлітки зґвалтували її в готельному номері на курорті Айя-Напа в липні.

Її звинуватили у публічному хуліганстві, яке тягне за собою штраф, тюремний строк до одного року або і те, і інше.

Жінка стверджувала, що вона відмовилася від свого звинувачення під тиском поліції під час наполегливих допитів без присутності адвоката. Прокуратура і суд відхилили цю заяву.

"Мій висновок полягає в тому, що вина обвинуваченої доведена поза всяких сумнівів", - сказав головуючий суддя у своєму вердикті, назвавши її твердження непослідовними і додавши, що вона намагалася ввести суд в оману.

Адвокати звинуваченої вже анонсували апеляцію.