Британка звинуватила у зґвалтуванні 12 підлітків з Ізраїлю, їй загрожує в’язниця за брехню

На Кіпрі заарештували 19-річну громадянку Великої Британії, яка заявила, що її зґвалтували 12 ізраїльських підлітків. Пізніше виявилося, що вона надала неправдиві свідчення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Суд у справі ізраїльських підлітків віком від 15 до 20 років відбувся 18 липня. Їх звинувачували в груповому зґвалтуванні молодої британки в готелі на популярному курорті Айя-Напа.

Ізраїльських підлітків звільнили без висунення обвинувачень

Понад тиждень вони перебували під попереднім арештом, а згодом були звільнені без винесення звинувачень. Підлітків відпустили після того, як жінка змінила свою заяву і тепер усі вони повернулися до Ізраїлю.

Вони планують подати позов проти дівчини за відшкодування збитків у зв'язку з неправдивими звинуваченнями у зґвалтуванні.

За даними Cyprus Mail, сумніви щодо історії дівчини почалися після того, як один із підлітків, на якого вона вказала, зміг довести, що в цей момент він лежав у ліжку зі своєю дівчиною, яка зробила селфі на телефон.

Британка перед судовим засіданням на Кіпрі

Пізніше дівчина зізналася, що мала секс за згодою з кількома ізраїльськими підлітками, але коли зрозуміла, що інші записують це на свої мобільні телефони, це її розізлило і вона нібито вирішила помститися їм, заявивши про зґвалтування.

На судове засідання дівчина прийшла, прикриваючи обличчя светром. Поряд із нею була її мама, яка не стримувала сліз.

Дівчину взяли під арешт до 7 серпня, її звинувачують в нанесенні шкоди суспільству. Якщо її визнають винною, їй загрожує до року в'язниці або штраф.

Кіпрський суддя назвав цю справу тривожною, через серйозну соціальну та особисті шкоду, спричинену підліткам.