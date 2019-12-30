Кипр: суд признал британку виновной во лжи относительно группового изнасилования

Кипрский суд в понедельник признал британку виновной во лжи о том, что она была изнасилована израильскими подростками шесть месяцев назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В деле, за которым пристально следили правозащитные группы, окружной суд города Паралимни постановил, что женщина, которой на то время было 19 лет, солгала о сексуальном насилии со стороны 12 израильских подростков. Приговор будет вынесен 7 января.

Женщина была арестована после того, как полиция заявила, что она отозвала обвинения в том, что подростки изнасиловали ее в гостиничном номере на курорте Айя-Напа в июле.

Ее обвинили в публичном хулиганстве, которое влечет за собой штраф, тюремный срок до одного года или и то, и другое.

Женщина утверждала, что она отказалась от своего обвинения под давлением полиции во время упорных допросов без присутствия адвоката. Прокуратура и суд отклонили это заявление.

"Мой вывод заключается в том, что вина обвиняемой доказана вне всяких сомнений", - сказал председательствующий судья в своем вердикте, назвав ее утверждение непоследовательными и добавив, что она пыталась ввести суд в заблуждение.

Адвокаты обвиняемой уже анонсировали апелляцию.