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У Держдепі розкрили деталі візиту Помпео в Україну

Понеділок, 30 грудня 2019, 15:45

Державний департамент США оприлюднив програму візиту держсекретаря Майка Помпео в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сам візит відбудеться 3 січня.

"Держсекретар Помпео відправиться до Києва 3 січня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України" - повідомили у Держдепі. 

Крім того, держсекретар також візьме участь у церемонії покладання вінків в Свято-Михайлівському соборі на честь загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з лідерами релігійних, громадських та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Раніше держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що відвідає Україну на початку 2020 року.

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