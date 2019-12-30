У Держдепі розкрили деталі візиту Помпео в Україну

Державний департамент США оприлюднив програму візиту держсекретаря Майка Помпео в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сам візит відбудеться 3 січня.

"Держсекретар Помпео відправиться до Києва 3 січня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України" - повідомили у Держдепі.

Крім того, держсекретар також візьме участь у церемонії покладання вінків в Свято-Михайлівському соборі на честь загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з лідерами релігійних, громадських та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Раніше держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що відвідає Україну на початку 2020 року.