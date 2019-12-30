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В Госдепе раскрыли детали визита Помпео в Украину

Понедельник, 30 декабря 2019, 15:45

Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сам визит состоится 3 января.

"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе. 

Кроме того, госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Свято-Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что посетит Украину в начале 2020 года.

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