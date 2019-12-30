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Держсекретар США підтвердив, що відвідає Україну на початку року

Понеділок, 30 грудня 2019, 13:43

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що на початку року здійснить візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"З нетерпінням чекаю поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США по всій Європі і Центральній Азії" - написав Помпео.

Раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що на початок січня 2020 року запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.

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