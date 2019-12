Держсекретар США підтвердив, що відвідає Україну на початку року

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що на початку року здійснить візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"З нетерпінням чекаю поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США по всій Європі і Центральній Азії" - написав Помпео.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia.