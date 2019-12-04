Чехія не повертатиме європейські субсидії після аудиту Єврокомісії – прем’єр

Чеський прем'єр Андрей Бабіш заявив, що країна не повертатиме жодні субсидії Євросоюзу у зв'язку з нібито його конфліктом інтересів як глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що аудит Єврокомісії встановив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. За даними чеських медіа, через це Чехії ймовірно доведеться повернути в європейську скарбницю 451 млн крон (18 млн євро).

Міністр регіонального розвитку Клара Досталова в понеділок заявила, що Чехія не вважає висновок Європейської комісії остаточним. Водночас секретаріат Європейської комісії підтверджує, що доповідь містить остаточні висновки, які не переглядатимуться.

В ході обговорення проєкту держбюджету на 2020 рік 4 грудня в верхній палаті парламенту Бабіш заявив, що "Чехії не доведеться в зв'язку з аудиторським висновком про конфлікт його інтересів як глави уряду, який нібито має місце, повертати будь-які європейські субсидії".

Він також повідомив, що не має нічого проти того, щоб мер Праги Зденек Гржіб оприлюднив текст висновку аудиторів ЄК.

Бабіш також вважає маловірогідним сценарій, в рамках якого він нібито не мав би права брати участь в засіданні Європейської ради про пріоритети багаторічного бюджету на період 2021-2027 рр, оскільки перебуває у конфлікті інтересів.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.