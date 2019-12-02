Аудит ЄС виявив конфлікт інтересів у прем’єра Чехії - ЗМІ

Аудит Європейської комісії підтвердив, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перебуває в конфлікті інтересів через свою колишню бізнес-імперію, яку він передав у власність трастових фондів.

Як пише "Європейська правда", про це у неділю повідомило чеське видання Respekt з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що результат аудиту підтвердив наявність конфлікту інтересів, як це стверджувалося також і в попередньому звіті аудиторів 6 місяців тому.

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У п'ятницю Європейська комісія заявила, що відправила результати аудиту чеській владі. Вона відмовилась повідомляти зміст звіту, оскільки процедура аудиту триває. Втім, два незалежні джерела підтвердили виданню, що конфлікт інтересів, на думку аудиторів, у прем’єра є.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у зв’язку з цим Чехію можуть змусити повернути європейські субсидії, виділені для підприємств із групи Бабіша Agrofert chemicals, право власності на яку він передав трастовим фондам. Загальний обсяг субсидій може скласти 280 млн крон (майже 11 млн євро).

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.

Критики Бабіша кажуть, що у нього широкий конфлікт інтересів також тому, що Agrofert володіє двома національними газетами і радіостанцією. Крім того, уряд відіграє важливу роль у встановленні політики в галузі сільського господарства, навколишнього середовища та інших питань, які впливають на бізнес Agrofert.