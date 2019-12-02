Прем’єр Чехії: не розумію, чому Єврокомісія дозволяє собі трактувати наші закони

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Єврокомісія дозволяє собі трактувати чеські закони. Так Бабіш прокоментував лист від ЄК з результатами аудиту, який нібито підтвердив, що він має конфлікт інтересів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

У п'ятницю Європейська комісія заявила, що надіслала результати аудиту чеській владі. Вона відмовилась повідомляти зміст звіту, оскільки процедура аудиту триває. Втім, два незалежні джерела Respekt підтвердили, що конфлікт інтересів, на думку аудиторів, у прем’єра є.

Голова чеського уряду не погодився з твердженням Єврокомісії, що аудит підтверджує наявність конфлікту інтересів між його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був.

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"Не розумію, чому Єврокомісія дозволяє собі трактувати чеські закони", - заявив прем'єр, вказуючи, що на висновок аудиторів ЄС ще повинна дати свою відповідь Чеська республіка.

Міністр регіонального розвитку Клара Досталова також заявила, що отриманий висновок не є остаточним. Водночас секретаріат Європейської комісії підтверджує, що доповідь містить остаточні висновки, які не переглядатимуться. Чеська Республіка лише нині отримада переклад документа і протягом наступних двох місяців може відзвітувати про виконану в зв'язку з цим роботу, що стосується висловлених рекомендацій. Що конкретно містить текст висновку, зараз ніхто не знає, документ ще не опублікували.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у зв’язку з цим Чехію можуть змусити повернути європейські субсидії, виділені для підприємств із групи Бабіша Agrofert chemicals, право власності на яку він передав трастовим фондам. Загальний обсяг субсидій може скласти 280 млн крон (майже 11 млн євро).

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.

Критики Бабіша кажуть, що у нього широкий конфлікт інтересів також тому, що Agrofert володіє двома національними газетами і радіостанцією. Крім того, уряд відіграє важливу роль у встановленні політики в галузі сільського господарства, навколишнього середовища та інших питань, які впливають на бізнес Agrofert.