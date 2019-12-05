США запровадили санкції проти російської "Корпорації зла"

Міністерства юстиції та фінансів США 4 грудня запровадили санкції проти російської хакерської групи, відомої як "Корпорація зла" (Evil Corp.), яка викрала "принаймні" 100 мільйонів доларів у банків, використовуючи шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Міністерства фінансів США.

"Корпорація зла" (назва нагадує прізвисько ключової зловмисної корпорації в популярній телевізійній драмі "Містер Робот") "керується групою людей, що базуються в Москві, Росія, які мають багаторічний досвід і добре розвинені, довірені стосунки один з одним", заявили у Міністерстві фінансів.

Злочинна група використовувала тип зловмисного програмного забезпечення, відомий як "Dridex", який працював над тим, щоб уникнути поширеного антивірусного програмного забезпечення та розповсюдитися за допомогою фішингових кампаній електронною поштою.

Після зараження зловмисне програмне забезпечення змогло вкрасти дані для входу в систему та очистити рахунки банківських службовців та клієнтів, передаючи виручку на офшорні рахунки, що контролюються Evil Corp, йдеться у пресрелізі.

Федеральні відомства стверджують, що злочинні доходи Evil Corp., ймовірно, "значно вищі", ніж вкрадені приблизно 100 мільйонів доларів США, що робить підприємство однією з найбільших груп хакерських зловживань.

Міністерство юстиції оголосило звинувачення проти ключових керівників групи, а Міністерство фінансів оголосило санкції проти Evil Corp "як частину широкого заходу проти однієї з найрозвиненіших кіберзлочинних організацій у світі".

Зокрема, санкції спрямовані на лідера групи Максима Якубця, який "також надає пряму допомогу зловмисним кіберзусиллям російського уряду", заявили в США. Також обмеження запроваджені проти активних членів групи Дениса Гусєва та Ігоря Турашова.

Загалом санкції спрямовані на 17 осіб та 7 організацій, зокрема Evil Corp, її основних кібероператорів, кілька підприємств, пов’язаних з членом групи, та фінансових фасилітаторів, які використовуються групою.