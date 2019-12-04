Трамп: США ще не вирішили, чи введуть санкції проти "Північного потоку-2"

За словами президента Дональда Трампа, США ще не прийняли рішення про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час спілкування з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на полях зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні в середу. Відеотрансляцію зустрічі вело видання Washington Post.

"Ми наразі ще не визначились (щодо санкцій – Ред.). Я думаю, що це (газопровід "Північний потік-2". - Ред.) проблема", - сказав президент США.

"Але я думаю, що це проблема, з якою Німеччина має впоратися сама. Можливо, для Німеччини це не буде проблемою. Власне кажучи, я сподіваюсь, що не буде. Але ми про це поговоримо, про "Північний потік-2", - додав Трамп.

За повідомленнями ЗМІ, Конгрес США включить санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2", в оборонний бюджет на наступний рік. Його затвердять до 25 грудня.

Санкції зачеплять переважно міжнародні спеціалізовані компанії, які потім будуть не допущені до будь-якого бізнесу США.

Згідно з планом, санкції повинні дати ЄС три роки для створення власного механізму з протидії залежності від "Газпрому" та Росії.

Днями сенатор-республіканець Тед Круз висловив переконання, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.