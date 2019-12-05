США ввели санкции против российской "Корпорации зла"

Министерства юстиции и финансов США 4 декабря ввели санкции против российской хакерской группы, известной как "Корпорация зла" (Evil Corp.), которая похитила "по крайней мере" 100 млн долларов у банков, используя вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.

"Корпорацией зла" (название напоминает прозвище ключевой злонамеренной корпорации в популярной телевизионной драме "Мистер Робот") "руководит группа людей, которые базируются в Москве, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверенные отношения друг с другом", заявили в Министерстве финансов США.

Преступная группа использовала тип вредоносных программ, известный как "Dridex", который работал над тем, чтобы избежать распространенного антивирусного программного обеспечения и распространиться с помощью фишинговых кампаний по электронной почте.

После заражения вредоносное программного обеспечение смогло украсть данные для входа в систему и очистить счета банковских служащих и банковских клиентов, передавая выручку на офшорные счета, контролируемые Evil Corp, говорится в пресс-релизе.

Федеральные ведомства утверждают, что преступные доходы Evil Corp., вероятно, "значительно выше", чем украденные примерно 100 млн долларов США, что делает предприятие одной из крупнейших групп хакерских злоупотреблений.

Министерство юстиции выдвинуло обвинения против ключевых руководителей группы, а Министерство финансов объявило санкции против Evil Corp "как часть широких мер против одной из крупнейших киберпреступных организаций в мире".

В частности, санкции направлены на лидера группы Максима Якубца, который "также предоставляет прямую помощь злонамеренным киберусилиям российского правительства", заявили в США. Также ограничения введены против активных членов группы Дениса Гусева и Игоря Турашова.

Всего санкции направлены на 17 человек и 7 организаций, в частности Evil Corp, ее основных кибероператоров, несколько предприятий, связанных с членом группы, и финансовых фасилитаторов, которые используются группой.