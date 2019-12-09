У Кремлі повідомили про зустріч Путіна й Зеленського після саміту "четвірки"

Двостороння зустріч президентів Росії та України Владіміра Путіна й Володимира Зеленського відбудеться після заходів у нормандському форматі.

Про це заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч буде. Домовилися про неї. Усе вписуватиметься в той формат, який запропонують організатори саміту, - французи", - сказав Ушаков.



"Очевидно, (зустріч Путіна і Зеленського відбудеться - ред.) після завершення всіх заходів", - зазначив він.



Відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме зустріч Путіна та Зеленського, помічник російського президента заявив: "Я не знаю. Це залежить від лідерів. Обмежень немає особливих".

Як стало відомо "Європейській правді" з джерел, поінформованих про графік президентів, "нормандським переговорам" передуватиме низка двосторонніх зустрічей, зокрема Володимир Зеленський говоритиме тет-а-тет із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

У той самий час заплановані також двосторонні переговори Путіна з канцлером Німеччини і президентом Франції тощо. Після завершення всіх цих двосторонніх переговорів лідери підуть на спільну зустріч "нормандської четвірки".

Однак вже після зустрічі "четвірки" та після спільної пресконференції Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна мають відбутися окремі переговори президентів України та Росії.

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов’язані із виконанням Мінських домовленостей. Раніше публічно називали одне таке питання – газові переговори. Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".