В Кремле сообщили о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после мероприятий в нормандском формате.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Встреча будет. Договорились о ней. Все вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал Ушаков.

"Очевидно (встреча Путина и Зеленского состоится. - Ред.), после завершения всех мероприятий", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, сколько продлится встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особенных".

Как стало известно "Европейской правде" из источников, информированных о графике президентов, "нормандским переговорам" будет предшествовать ряд двусторонних встреч, в частности Владимир Зеленский поговорит тет-а-тет с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В то же время запланированы также двусторонние переговоры Путина с канцлером Германии и президентом Франции и др. После завершения всех этих двусторонних переговоров лидеры пойдут на совместную встречу "нормандской четверки".

Однако уже после встречи "четверки" и после совместной пресс-конференции Меркель, Макрона, Зеленского и Путина должны состояться отдельные переговоры президентов Украины и России. Сведений об их запланированной продолжительности нет.

То, что эта встреча не будет объединена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины относительно урегулирования на Донбассе. Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".