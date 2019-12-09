Лавров 10 грудня відвідає США, можлива зустріч з Трампом

10 грудня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергєй Лавров здійснить робочий візит до Вашингтона на запрошення державного секретаря США Майка Помпео.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"У ході переговорів в американській столиці передбачається обмінятися думками з ключових міжнародних проблем і актуальних питань двосторонніх відносин", - сказано в повідомленні.

Читайте також Лавров в ОБСЄ наполягає на прямому діалозі Києва з ОРДЛО

Водночас РБК та "Интерфакс" з посиланням на джерела в МЗС Росії пишуть, що Лаврова в ході візиту до Вашингтона, як очікується, прийме американський президент Дональд Трамп.