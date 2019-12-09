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Лавров 10 грудня відвідає США, можлива зустріч з Трампом

Понеділок, 9 грудня 2019, 13:26

10 грудня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергєй Лавров здійснить робочий візит до Вашингтона на запрошення державного секретаря США Майка Помпео.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"У ході переговорів в американській столиці передбачається обмінятися думками з ключових міжнародних проблем і актуальних питань двосторонніх відносин", - сказано в повідомленні.

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Водночас РБК та "Интерфакс" з посиланням на джерела в МЗС Росії пишуть, що Лаврова в ході візиту до Вашингтона, як очікується, прийме американський президент Дональд Трамп.

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