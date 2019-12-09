Лавров 10 декабря посетит США, возможна встреча с Трампом

10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В ходе переговоров в американской столице предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - сказано в сообщении.

В то же время РБК и "Интерфакс" со ссылкой на источники в МИД России пишут, что Лаврова в ходе визита в Вашингтон, как ожидается, примет американский президент Дональд Трамп.