Лавров 10 декабря посетит США, возможна встреча с Трампом
Понедельник, 9 декабря 2019, 13:26
10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"В ходе переговоров в американской столице предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - сказано в сообщении.
В то же время РБК и "Интерфакс" со ссылкой на источники в МИД России пишут, что Лаврова в ходе визита в Вашингтон, как ожидается, примет американский президент Дональд Трамп.
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