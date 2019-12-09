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У Парижі почалися переговори чотирьох лідерів у нормандському форматі

"Нормандський саміт" вирішив працювати до ночі; до преси після зустрічі вийдуть Зеленський і Путін

Лідери країн "нормандської четвірки" зібралися в Єлисейському палаці

Радниками Зеленського в Парижі будуть Баканов, Аваков і Хомчак






Зеленський проводить зустріч із Макроном перед "нормандським самітом"

Понеділок, 9 грудня 2019, 16:42

Президент України Володимир Зеленський проводить двосторонню зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розпочалася зустріч президента Зеленського та президента в рамках нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні офісу президента у Twitter.

Згідно з графіком зустрічей, після цього Зеленський проведе переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель, яка зараз зустрічається з російським президентом Владіміром Путіним.

"Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно о 17.00 за київським часом.

На переговори лідерів відводиться 2 години 45 хвилин.

Зустріч Путіна з Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у нормандському форматі.

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Нормандський саміт Зеленський Макрон
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