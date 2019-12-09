Зеленський проводить зустріч із Макроном перед "нормандським самітом"

Президент України Володимир Зеленський проводить двосторонню зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розпочалася зустріч президента Зеленського та президента в рамках нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні офісу президента у Twitter.

Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та Президента @EmmanuelMacron 🇫🇷 в рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Згідно з графіком зустрічей, після цього Зеленський проведе переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель, яка зараз зустрічається з російським президентом Владіміром Путіним.

"Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно о 17.00 за київським часом.

На переговори лідерів відводиться 2 години 45 хвилин.

Зустріч Путіна з Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у нормандському форматі.