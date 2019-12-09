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В Париже начались переговоры четырех лидеров в нормандском формате

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Зеленский проводит встречу с Макроном перед "нормандским саммитом"

Понедельник, 9 декабря 2019, 16:42

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Началась встреча президента Зеленского и президента в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.

Согласно графику встреч, после этого Зеленский проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая сейчас встречается с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00 по киевскому времени.

На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут.

Встреча Путина с Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в нормандском формате.

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