Зеленский проводит встречу с Макроном перед "нормандским саммитом"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Началась встреча президента Зеленского и президента в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.

Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та Президента @EmmanuelMacron 🇫🇷 в рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Согласно графику встреч, после этого Зеленский проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая сейчас встречается с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00 по киевскому времени.

На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут.

Встреча Путина с Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в нормандском формате.