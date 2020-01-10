Трамп запропонував надати членство в НАТО країнам Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп запропонував включити в НАТО країни Близького Сходу на тлі напруженості з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Я думаю, що НАТО слід розширювати, і ми повинні включати Близький Схід. Абсолютно ", - сказав президент журналістам, стверджуючи, що Північноатлантичний альянс повинен взяти на себе зобов’язання США в регіоні, "оскільки це міжнародна проблема".

Пропозиція президента США з'явилася через день після того, як він висловив заклик до активізації НАТО на Близькому Сході.

"І ми зможемо повернутися додому, або значною мірою повернутися додому і використати НАТО", - продовжив Трамп, зобразивши такий крок як компроміс за провідну роль Вашингтона у ліквідації халіфату "Ісламської держави".

"Це міжнародна проблема. Ми спіймали ІДІЛ. Ми зробили Європі велику користь", - додав Трамп.

У вихідні НАТО оголосило про тимчасове припинення своєї навчальної місії проти в Іраку після атаки американських безпілотників, в результаті якої загинув високопоставлений військовий командувач Ірану Кассем Сулеймані.

Трамп не уточнив, які країни Близького Сходу він хотів би запросити до НАТО. До складу Альянсу входять 29 країн Північної Америки та Європи, а також Туреччина, яка частково розташована в Азії.