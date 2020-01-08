Трамп проситиме про більше залучення НАТО на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що проситиме Північноатлантичний альянс про більш активні дії на Близькому Сході.

Про це він заявив під час свого звернення після ракетних ударів Ірану по американських базах в Іраку, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я проситиму НАТО про більше залучення на Близькому Сході" - сказав Трамп.

Він заявив, що американські ракети потужні, точні, смертоносні і швидкі.

"Ми не хочемо їх використовувати. Американська міць, як військова, так і економічна, є кращим стримуючим фактором", - заявив президент США.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.