Трамп предложил предоставить членство в НАТО странам Ближнего востока

Президент США Дональд Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока на фоне напряженности с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я думаю, что НАТО следует расширять, и мы должны включать Ближний Восток. Абсолютно", - сказал президент журналистам, утверждая, что Североатлантический альянс должен взять на себя обязательства США в регионе, "поскольку это международная проблема".

Предложение президента США появилась через день после того, как он призвал к активизации НАТО на Ближнем Востоке.

"И мы сможем вернуться домой, или в значительной степени вернуться домой и использовать НАТО", - продолжил Трамп, изобразив такой шаг как компромисс за ведущую роль Вашингтона в ликвидации халифата "Исламского государства".

"Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы сделали Европе большую пользу", - добавил Трамп.

В выходные НАТО объявило о временном прекращении своей учебной миссии в Ираке после атаки американских беспилотников, в результате которой погиб высокопоставленный военный командующий Ирана Кассем Сулеймани.

Трамп не уточнил, какие страны Ближнего Востока он хотел бы пригласить в НАТО. В состав Альянса входят 29 стран Северной Америки и Европы, а также Турция, которая частично расположена в Азии.