Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Авіакатастрофа МАУ: Україна отримала доступ до чорних скриньок та записів диспетчерів

Генсек НАТО не бачить причин не вірити повідомленням про збиття літака МАУ ракетою

У Румунії вирішили провести дострокові вибори

Єврокомісія не бачить переконливих доказів, що літак МАУ збила ракета






США зроблять винятки з санкцій для зайнятих у розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

П'ятниця, 10 січня 2020, 20:32

Міністр фінансів США Стівен Мнучін анонсував винятки з режиму санкцій проти Ірану, щоб дозволити слідчим із США та інших країн взяти участь в розслідуванні катастрофи українського авіалайнера під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Іран, посилаючись на міжнародну угоду, попросив від інших країн, включаючи США,  допомогу у розслідуванні, але американські слідчі утрималися від конкретних кроків через побоювання, що їх участь може порушити режим санкцій проти Ірану.

"Мінфін буде надавати винятки для будь-кого, будь-то американці або інші особи, які можуть допомогти полегшити розслідування", - сказав Мнучін на пресконференції в п'ятницю.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти 17 іранських виробників сталі і гірничодобувних компаній, а також проти 8 фізичних осіб у відповідь на нещодавні удари по базах в Іраку, де розміщений американський контингент.

США раніше запропонували Україні допомогу у розслідуванні авіакатастрофи під Тегераном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран санкції США
powered by lun.ua