США сделают исключения из санкций для занятых в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

Министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал исключения из режима санкций против Ирана, чтобы позволить следователям из США и других стран принять участие в расследовании катастрофы украинского авиалайнера под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Иран, ссылаясь на международное соглашение, попросил от других стран, включая США, помощь в расследовании, но американские следователи воздержались от конкретных шагов-за опасения, что их участие может нарушить режим санкций против Ирана.

"Минфин будет предоставлять исключения для любого, будь-то американцы или другие лица, которые могут помочь облегчить расследование", - сказал Мнучин на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, США ввели санкции против 17 иранских производителей стали и горнодобывающих компаний, а также против 8 физических лиц в ответ на недавние удары по базам в Ираке, где размещен американский контингент.

США ранее предложили Украине помощь в расследовании авиакатастрофы под Тегераном.